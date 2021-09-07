Uzayda "Mavi Işın Kılıcı" Keşfedildi
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Uzayda "Mavi Işın Kılıcı" Keşfedildi

Uzayda 'Mavi Işın Kılıcı' Keşfedildi
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Yıldız Savaşları... Star Wars... ve ışın kılıçları... Hangimiz hayal etmedik ki bir ışın kılıcı sahibi olmayı? Hubble Uzay Teleskobu uzayın derinliklerinde işte Yıldız Savaşları'ndaki ışın kılıcına benzer bir şey görüntüledi.

Yıldız Savaşları… Star Wars… ve ışın kılıçları… Hangimiz hayal etmedik ki bir ışın kılıcı sahibi olmayı? Hubble Uzay Teleskobu uzayın derinliklerinde işte Yıldız Savaşları'ndaki ışın kılıcına benzer bir şey görüntüledi. Hem de mavi bir ışın kılıcı!

Aslında görüntülen bir Herbig-Haro cismi, kısaca HH1.

YENİ DOĞAN YILDIZ

Kısa bilgi: "Herbig-Haro (HH) cisimleri, yeni doğan yıldızlarla ilişkili parlak bulutsu yamalardır. Yıldızlar tarafından püskürtülen kısmen iyonize gazın dar jetleri, saniyede birkaç yüz kilometre hızla yakındaki gaz ve toz bulutlarıyla çarpıştığında oluşurlar."

Hubble'ın görüntülediği olay, Dünya'nın 1,300 ışık yılı uzaklığındaki yeni doğan bir yıldızdan çıkan gazlar…

YILDIZLAR NASIL SÖNER?

SÜPER KÜTLELİ ÜÇ KARA DELİĞE SAHİP GALAKSİ BULUNDU

Kaynak: Space Mag Türkiye

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