Muhtar, öğrenciler uzaktan eğitimden faydalansın diye kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı
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Muhtar, öğrenciler uzaktan eğitimden faydalansın diye kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı

24.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:17

Bursa'da bir köy muhtarı evinde internet olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için ücretini kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı. Civar köylerden de öğrencilerin geldiği köyde kahvehane adeta okula dönüştü.

Bursa Keles ilçesinin Gököz köyü örnek bir projeye imza attı. Gököz Muhtarı İdris Aydın, köye sınırsız internet bağlattı. Muhtar, interneti herkese şifresiz açtı. İnternetten en çok uzaktan eğitim almak isteyip evinde interneti olmayan öğrenciler yararlanıyor. Bu hizmetten sadece Gököz'de bulunan öğrenciler değil, çevre köylerden gelen öğrenciler de faydalanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için Gököz köyüne geliyor. Köy kahvesi okula dönerken, Gököz Köyü'ne gelen öğrenciler burada sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim alıyor. WİFİ özelliği bulunan internette köydeki 11 aynı noktadan yararlanma imkanı bulunabiliyor.

Muhtar, öğrenciler uzaktan eğitimden faydalansın diye kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı

ÜCRET TALEP EDİLMİYOR

Köye sınırsız internet alıp bunu herkesin hizmetine sunduklarını ifade eden İdris Aydın, "Pandemi sürecinde çocuklarımız okula gidemedi, uzaktan eğitim aldılar. Bize çok talep oldu. Köyümüzdeki kahvehaneyi ve muhtarlık merkezini öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tahsis ettik. İnterneti olmayan öğrenciler köyümüzdeki sınırsız internetten yararlanarak uzaktan eğitimlerini alabiliyorlar. Bu hizmetten sadece köyümüzdeki öğrenciler değil çevre köylerdeki interneti olmayan öğrenciler de faydalanıyor. Bu internetin aylık ücretini ben cebimden karşılıyorum. Kimseden hiç bir ücret talep etmiyoruz" dedi.

Muhtar, öğrenciler uzaktan eğitimden faydalansın diye kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı

KÖY HALKI MUTLU

Uzaktan eğitimlerini köy kahvesinde yapan öğrenciler ise, "Muhtarımız sağ olsun köye sınırsız internet bağlattı. Evimizde internet yok, burada ücretsiz internete girip uzaktan eğitimlerimizi alıyoruz. Muhtarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Muhtar, öğrenciler uzaktan eğitimden faydalansın diye kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı
Muhtar, öğrenciler uzaktan eğitimden faydalansın diye kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı
Muhtar, öğrenciler uzaktan eğitimden faydalansın diye kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
0131: barutu bulanda iyilik yaptigini zannediyordu, Rabbim simdi o cocuklarin ana babasina sabir versin. . . .
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ÇOCUKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYIN !!: Devlete ne olmuş , yerel yönetim nerede bu gariban muhtarın görevimi? Tüm dünya zor bir süreçte geçerken asıl olan geleceklerimiz dediğimiz cocuklara oluyor eğitimden geri kalıyor ve durumu hayat şartı iyi olan az zarar ile cıkacak ya olmayana ne olacak . . . . . . . öyle ki Devleti yöneten veya yerel yönetimler özellikle kırsal bölgelerde yaşayan cocuklara eğitim konusunda destek vermelidir. Sonuç olarak kişi isterse yapamayacak birşey yoktur.
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İDİL: devletin ve yerel yönetimin parası gırtlağına ve suriyelilere gidiyor suriyeliye bütün imkanları sunan zihniyet kendi vatandaşını sadakaya muhtaç ediyor zehir zıkkım olsun kendinden ve çocuklarından çıkar inşallah.
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