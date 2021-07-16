Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede (2)
TUTUKLANDIKayseri'de 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kayseri'de 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç