Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede (2)
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Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede (2)

Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIKayseri'de 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kayseri'de 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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