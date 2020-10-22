Uzaklaştırma kararına rağmen gittiği evde eşini silahla yaralayan kişi tutuklandı
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Uzaklaştırma kararına rağmen gittiği evde eşini silahla yaralayan kişi tutuklandı

22.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:08
Uzaklaştırma kararına rağmen gittiği evde eşini silahla yaralayan kişi tutuklandı

Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen çocuklarını görmek için geldiği evde eşini tabancayla yaralayan ve polislere teslim olmamak için direnen zanlı tutuklandı.

Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen çocuklarını görmek için geldiği evde eşini tabancayla yaralayan ve polislere teslim olmamak için direnen zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerince ikna edilerek dün gözaltına alınan İ.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Olay

İ.K. dün çocuklarını görmek için Modern Evler Mahallesi'ndeki eşi A.K'nin yaşadığı 4 katlı apartmana gitmiş, tartıştığı eşini tabancayla elinden ve sırtından yaralamıştı. Silahla balkona çıkan İ.K, polislerin 2,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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