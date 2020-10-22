Uzaklaştırma kararına rağmen gittiği evde eşini silahla yaralayan kişi tutuklandı

Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen çocuklarını görmek için geldiği evde eşini tabancayla yaralayan ve polislere teslim olmamak için direnen zanlı tutuklandı.