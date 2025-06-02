Uzak Şehir final mi yapıyor, bitiyor mu? Uzak Şehir neden final yapıyor?

Uzak Şehir final mi yapıyor, bitiyor mu? Uzak Şehir neden final yapıyor?
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Uzak Şehir dizisi 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Peki, Uzak Şehir final mi yapıyor, bitiyor mu? Uzak Şehir neden final yapıyor?

Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrolünde oldukları Uzak Şehir, ilk sezon finalini yapıyor. Peki, Uzak Şehir final mi yapıyor, bitiyor mu? Uzak Şehir neden final yapıyor?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

Uzak Şehir final mi yapıyor, bitiyor mu? Uzak Şehir neden final yapıyor?

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Her bölümüyle izleyicisini sürükleyen Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi saat 20:00'de sezon finali bölümüyle yayınlanacak.

Uzak Şehir final mi yapıyor, bitiyor mu? Uzak Şehir neden final yapıyor?

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

Uzak Şehir final mi yapıyor, bitiyor mu? Uzak Şehir neden final yapıyor?

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

Uzak Şehir final mi yapıyor, bitiyor mu? Uzak Şehir neden final yapıyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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