Uzak Şehir Deniz öldü mü, Deniz ölüyor mu? Deniz diziden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir Deniz öldü mü, Deniz ölüyor mu? Deniz diziden ayrılıyor mu?
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Popüler dizi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan sezon finali, dizinin takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Uzak Şehir Deniz öldü mü, Deniz ölüyor mu? Deniz diziden ayrılıyor mu?

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı sezon finali bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizi severler, sezonun son bölümünü merakla bekliyor. Uzak Şehir Deniz öldü mü, Deniz ölüyor mu? Deniz diziden ayrılıyor mu?

UZAK ŞEHİR GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi 'Al Hayba'nın uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleşiyor.

UZAK ŞEHİR FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Her bölümüyle izleyicisini sürükleyen Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi saat 20:00'de sezon finali bölümüyle yayınlanacak.

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Deniz bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

UZAK ŞEHİR DENİZ KİM?

Alya ve Boran'ın ogˆlu. C¸ok sevdigˆi babasının kaybıyla dogˆup bu¨yu¨du¨gˆu¨ yerden geldigˆi Mardin toprakları, onun ic¸in teselli kaynagˆı olmasıyla birlikte sanki masallar diyarı. Ayrıca genis¸ aile ic¸inde kendini gu¨vende hissettigˆi bir kale gibi konak. I·dolu¨ de Cihan Albora.

UZAK ŞEHİR DENİZÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir Deniz karakterinin ölüp ölmediği bu akşam yeni bölümde netleşecek. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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