Uyuşturucuyu taşınabilir şarj aletine gizlemiş
BURSA'nın İznik ilçesinde, taşınabilir şarj cihazı içindeki 10 gram metamfetaminle yakalanan Burak G. (27), mahkemece tutuklandı.
BURSA'nın İznik ilçesinde, taşınabilir şarj cihazı içindeki 10 gram metamfetaminle yakalanan Burak G. (27), mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında, şüpheyle Burak G.'nin üzerinde arama yaptı. Burak G.'nin üst aramasında, taşınabilir şarj aleti içine saklanan 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Burak G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ