Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 565 gram esrarla yakalanan 2 kişi, tutuklandı.
DİYARBAKIR (DHA) - ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 565 gram esrarla yakalanan 2 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin Diyarbakır'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yem çuvalının içerisine gizlenmiş 565 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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