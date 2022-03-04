Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı

VAN (AA) - Van'da üzerinde taşıdığı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, havalimanının girişindeki X-ray noktasında bir şüphelinin üzerini aradı.

Karın ve kasık bölgelerinde 522 gram eroin ve 517 sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.