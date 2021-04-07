Uyuşturucu satıcısının üzerinden kurusıkı tabanca ve 19,96 gram esrar çıktı
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Uyuşturucu satıcısının üzerinden kurusıkı tabanca ve 19,96 gram esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu satıcısının üzerinden kurusıkı tabanca ve 19,96 gram esrar çıktı

Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yapan şahsın üstünde ve evinde 19,96 gram esrar maddesi,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yapan şahsın üstünde ve evinde 19,96 gram esrar maddesi,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımını ve satışını engellemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruştumalar kapsamında Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şahsın evinde ve üstünde 19,96 gram esrar maddesi,1 adet kurusıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Uyuşturucu satıcısının üzerinden kurusıkı tabanca ve 19,96 gram esrar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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