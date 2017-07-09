Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

SAMSUN'da polisin takibi sonucu esrar ve Ecstacy hapla yakalanan 27 yaşındaki Turgay K. ve Erkan T. ile 44 yaşındaki Ali Rıza Ö. ve 26 yaşındaki Serkan Ö. gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sırasında İstanbul'dan Çarşamba ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Dün, Çarşamba Otogarı'na giden sivil ekipler otobüsle İstanbul'dan gelen Turgay K., Erkan T. ve Ali Rıza Ö.'yü kendilerini karşılamaya gelen Serkan Ö.'yü yakaladı. Şüphelilerin İstanbul'dan getirdiği çantalarda arama yapan polis, 7 kilo 300 gram kubar esrar, 38 gram toz esrar maddesi ve 870 Ecstacy hap ele geçirip şüphelileri gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Çarşamba İlçesi adliyesine sevk edildi.



- Samsun