Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu

24.03.2021 23:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:46
Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bulunan Tlaquepaque şehrinin merkezindeki parkta geçen haftalarda bir cansız beden bulundu. Banka oturtulmuş cansız bedenin siyah bir poşetle sıkıcı sarılmış olduğu ve üzerine bıçakla saplanmış notlar olduğu görüldü. Notlardan birinde 'hain El Cholo' yazdığı belirtildi. Carlos "El Cholo" Enrique Sanchez'in uyuşturucu karteli olduğu biliniyor.

Meksika'da şehir meydanındaki parkta, üzerine bıçakla saplanmış notlar bulunan, poşete sarılı bir cansız beden bulundu.

Cansız bedenin eskiden ülkenin en güçlü kartelinin üst düzey üyesi olan ancak daha sonra ayrılarak kendi grubunu kuran 'El Cholo'ya ait olduğu tahmin ediliyor.

'HAİN EL CHOLO' NOTU

New York Post'un bildirdiğine göre polis cansız bedenin üstüne bıçaklarla tutturulmuş iki not buldu. Notlardan birinde "hain El Cholo" yazdığı belirtildi. İddialara göre, El Cholo işkence edilerek öldürülmüş.

POLİS DE ONU İŞARET ETTİ

Jalisco başsavcısı Gerardo Octavio Solis Gomez, "Bu materyal, bir organize suç örgütü tarafından devleti istikrarsızlaştırmak için planlanmış stratejinin varlığını doğruluyor. Her şey cansız bedenin 'El Cholo' lakaplı Carlos Sanchez Martinez'e ait olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu karteli, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu
- Servet Uzun
Servet Uzun
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 23:47:06. #1.14#
title