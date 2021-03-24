Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bulunan Tlaquepaque şehrinin merkezindeki parkta geçen haftalarda bir cansız beden bulundu. Banka oturtulmuş cansız bedenin siyah bir poşetle sıkıcı sarılmış olduğu ve üzerine bıçakla saplanmış notlar olduğu görüldü. Notlardan birinde 'hain El Cholo' yazdığı belirtildi. Carlos "El Cholo" Enrique Sanchez'in uyuşturucu karteli olduğu biliniyor.

Meksika'da şehir meydanındaki parkta, üzerine bıçakla saplanmış notlar bulunan, poşete sarılı bir cansız beden bulundu.

Cansız bedenin eskiden ülkenin en güçlü kartelinin üst düzey üyesi olan ancak daha sonra ayrılarak kendi grubunu kuran 'El Cholo'ya ait olduğu tahmin ediliyor.

'HAİN EL CHOLO' NOTU

New York Post'un bildirdiğine göre polis cansız bedenin üstüne bıçaklarla tutturulmuş iki not buldu. Notlardan birinde "hain El Cholo" yazdığı belirtildi. İddialara göre, El Cholo işkence edilerek öldürülmüş.

POLİS DE ONU İŞARET ETTİ

Jalisco başsavcısı Gerardo Octavio Solis Gomez, "Bu materyal, bir organize suç örgütü tarafından devleti istikrarsızlaştırmak için planlanmış stratejinin varlığını doğruluyor. Her şey cansız bedenin 'El Cholo' lakaplı Carlos Sanchez Martinez'e ait olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.