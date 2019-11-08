Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise sokak ortasında 150 kurşunla infaz

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise sokak ortasında 150 kurşunla infaz

“El Chapo” lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i tutuklayan bir polis park yerinde yaklaşık 150 kurşunla infaz edildi.

08.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:28
Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise sokak ortasında 150 kurşunla infaz

"El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu 'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'i geçen ay tutuklayan ekibin içinde yer alan bir , park yerinde 150 kurşunla infaz edildi.


Uyuşturucu çetesi üyesi en az iki kişi, kullandığı otomobili takip ettikleri polis memurunun üzerine otomatik silahlarla aralıksız 30 saniye boyunca kurşun yağdırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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