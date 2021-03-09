Uyuşturucu alemi polis operasyonu ile son buldu
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Uyuşturucu alemi polis operasyonu ile son buldu

09.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:49
Uyuşturucu alemi polis operasyonu ile son buldu

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, teknik takibe aldıkları bir eve operasyon düzenlediler.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, teknik takibe aldıkları bir eve operasyon düzenlediler. Uyuşturucu partisi yapan 6 kişi gözaltına alındı. Olayda bir kişi tutuklanırken, operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Y.E.M ve S. O isimli şahısları yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu çıktı. Her iki şahıs uyuşturuculara M. Ç.B isimli şahıstan aldıklarını söyledi. Bunun üzerine ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda D.İ., Y.K., F.B., Z.E. ve A.B. bir odada uyuşturucu partisi yaparken suçüstü yakalandı. 6 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs emniyette götürüldü. Alem yapan 5 şahıs uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı işlem yapılarak serbest bırakılırken, M.Ç.B. ise uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Uyuşturucu alemi polis operasyonu ile son buldu
Uyuşturucu alemi polis operasyonu ile son buldu
Uyuşturucu alemi polis operasyonu ile son buldu
Uyuşturucu alemi polis operasyonu ile son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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