Uyuşturcu madde ile yakalanan muavin tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uyuşturcu madde ile yakalanan muavin tutuklandı

07.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:37
Uyuşturcu madde ile yakalanan muavin tutuklandı

SAMSUN'da bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Furkan Z., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 sentetik ecza hapı ile yakalandı.

SAMSUN'da bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Furkan Z., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 sentetik ecza hapı ile yakalandı. Gözaltına alınan Furkan Z.,  'uyuşturucu madde ticareti'nden tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Furkan Z.'nin İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 14 sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 225 TL para ele geçirildi.Emniyeteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Z. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturcu madde ile yakalanan muavin tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Ali Sürmeli Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Babel Caner Erkin Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturcu madde ile yakalanan muavin tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 21:38:53. #1.14#
title