Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden
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Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden

Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul ve Eskişehir'de yaşayan iki kişi, sosyal medyada izledikleri uygunsuz videodaki kadınla ilgili, "Benim karım" deyip soluğu mahkemede aldı. Eşlerden biri eşini kazağından tanıdığını ifade ederken, diğeri ise "Karım Ç.U.'yu ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" dedi. Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi.

Sosyal medyada uygunsuz bir videoya bakan iki ayrı şehirdeki iki adam, görüntülerde başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşayan kadının eşleri olduğunu iddia ederek soluğu adliyede aldı.

BİRİ BOŞANMA DAVASI AÇTI, DİĞERİ GÖRÜNTÜYÜ DELİL OLARAK SUNDU

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da yaşayan S.M., "Bu benim karım. Kazağından tanıdım" deyip boşanma davası açarken, Eskişehir'de boşanma davası süren E.U. ise, "Karım Ç.U.'yu ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" diyerek video görüntüsünü boşanma davasına delil olarak sundu. Genç adam bundan 3 yıl önce kendisini aldatan ve çocuğunu göstermeyen eşi Ç. U.'ya Eskişehir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtığını söylemişti.

"VİDEODAKİ KADIN Ç.U. OLABİLİR"

Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi. Eskişehir'deki davada bilirkişi raporu çıktı. Videodaki kadının Ç.U. olabileceği, detayların uyum sağladığı açıklandı.

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