Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı - Haberler
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Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Antalya'da Hülya B. erkek arkadaşının birlikte çekilmiş uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını görünce önce tartışma yaşadı sonra da polise giderek şikayetçi oldu. Kadının şikayeti sonrası şahıs için uzaklaştırma kararı alındı ve fotoğrafların kaldırılması sağlandı. Uzaklaştırma kararına öfkelenen şahıs, fotoğrafları yeniden paylaştı. Bunun üzerine Hülya B. yedek anahtarla evine girdiği erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. Fotoğrafları silip evden kaçan kadın yakalanıp tutuklandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hülya B., bir süredir birliktelik yaşadığı E.B.'nin, birlikte çekilmiş uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını görünce, tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından polise giden Hülya B., erkek arkadaşından şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı, fotoğrafların da kaldırılmasını sağladı. Uzaklaştırma kararına sinirlenen E.B., aynı fotoğrafları yeniden paylaştı. Durumu fark eden Hülya B. ile E.B., telefonda tartıştı.

Tartışma sonrası eve gelip, yedek anahtarla içeri giren Hülya B., E.B.'yi bıçakla göğsünden ağır yaraladı. E.B., komşularının çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay sonrası E.B.'nin telefonunda bulunan fotoğrafları silip kaçan Hülya B., polisin takibiyle yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı - Haberler
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