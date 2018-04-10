Uygulama Yapan Polislere Pastalı Sürpriz

Sivas'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü dolayısıyla uygulama yapan polis ekiplerine pasta ile sürpriz yapıldı.

AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığı Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat uygulama yaptığı Sivas- Ankara karayolu üzerindeki uygulama noktasına gitti. Burada AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Duman ve parti üyeleri uygulama yapan polis ekiplere pasta ile sürpriz yaptı. Polis teşkilatının ambleminin bulunduğu pasta uygulama yapan emniyet mensuplarına ikram edildi. Daha sonra AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, polis ekipleriyle birlikte uygulama yaparak durdurdukları araçlardaki sürücülere pasta ikram etti.

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü yıl dönümünü kutladıklarını belirterek,"1845 yılında kurulan çok ulvi bir teşkilatın 173'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bütün polislerimizin, amirlerimizin gününü kutluyorum. Şimdiye kadar çokça şehit verdik. Tabi vatan, millet, namus uğruna. Cümle şehitlerimize Allah rahmet eylesin gazilerimizi selamet versin. Yaralılarımıza acil şifalar versin. Onlar bizim göz bebeğimiz. Her an beraberiz ama bu haftaya özelde gençlik kollarımızın organizesi ile böyle bir jest yapmak istedik." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Duman ise,"Burada her gün uygulamanız var. Biz bugün farklı olsun dedik. Bizden ehliyet kimlik soruyorsunuz, bizde pastamızla gelelim sizin polis haftasını kutlayalım istedik." diye konuştu. - SİVAS