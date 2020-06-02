Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
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Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete vermeye başlayan esnafları ziyaret ederek süreç ile ilgili uyarılarda bulunurken, cadde üzerinde sigara içen Azerbaycanlı bir gencin uyarıya rağmen ağzından sigarayı bırakmaması dikkat çekti.

Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
02.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:22

Vali Fuat Gürel beraberindeki İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte normalleşme süreci kapsamında; restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle tekrar faaliyete geçmesi dolayısıyla şehir merkezindeki iş yerlerini gezerek Kontrollü Sosyal Hayat uyarılarında bulundu.

AZERBAYCANLI GENÇ, UYARIYA RAĞMEN SİGARA İÇMEYE DEVAM ETTİ

Denetimlere Köprübaşı mevki'inde bulunan taksi durağından başlayan Vali Gürel, normalleşme süreci kapsamında işbaşı yapan 65 yaş üstü taksicilerle sohbet ederek, taksicilere müşterileri indikten sonra araçlarını mutlaka dezenfekte etmelerinin virüsü engellemede önemli bir tedbir olduğunu söyledi.

Vali Gürel, maskesiz vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymalarını istedi. Kemal Güneş Caddesi'nde de vatandaşlara maskenin önemini anlatan Gürel, sigara içen Azerbaycanlı gence uyarıda bulunurken, gencin sigarayı ağzından bırakmaması şaşkınlığa neden oldu.

"İNŞALLAH SÜREÇ GÜZEL OLUR"

Esnaf ziyaretinde konuşan Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Esnaflarımızın aylardır dükkanları kapalıydı. Onlar dün itibari ile iş yerleri açtılar. Artık yavaş yavaş lokantalar, restoranlar, kafeteryalar müşteri almaya başladı. Bu müşteri almanın kendi içerisinde kuralları var. Oturulacak alanlar, masalar ve insanlar arasındaki mesafeler, hijyen kurallarına riayet, maske takılması, sosyal mesafeye uyum ile ilgili birçok kural var. Bu tabi her meslek grubu için Sağlık Bakanlığı ayrı ayrı belirleyip yayınladı. Şimdi onlar için denetim ekipleri oluşturduk. Onları her işletme için tek tek tebliğ edecekler. Zaten odalara bildirdik, öncesinde tebligatlarını yapsınlar diye ama denetim ekiplerimiz birebir tebliğ edecekler. Hem de eğitim sürecinden geçirecekler. Çünkü bu süreçten sonra vatandaşlarımızın bu işleri takip etmesi, esnaflarımızın bu kurallara uymasını sağlama ile ilgili sorumlulukları var. Bizler de denetleme ilgili kamu kuruluşları olarak ekiplerimiz tarafından denetimleri sağlayacağız. Esnaflarımızı ziyaret ederek bir kısım hatırlatmalarda bulunduk. Böyle bir süreci başlattık. İnşallah güzel bir süreç olur" diye konuştu.

Vali Gürel, ayrıca maskesiz bulunan vatandaşlara da maske dağıtımı yaparak, kurallara uymalarını istedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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