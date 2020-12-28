Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir? Kaan Taşaner kimdir?
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Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir? Kaan Taşaner kimdir?

28.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:57
Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir? Kaan Taşaner kimdir?

Bir çok dizi ve filmlerde rol alan En İyi Erkek ödülü kazanan Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir? Kaan Taşaner kimdir?

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi ile tanınan Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir? Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner dizileri!

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Kaan Taşaner, 23 Nisan 1979, Antalya doğumlu Türk dizi ve tiyatro oyuncusu. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devem etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti, ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu. 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner şimdi ATV'de yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide oynamaktadır. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

KAAN TAŞANER DİZİLERİ

2004 Büyük Buluşma

2005 Beşinci Boyut Galip

2007 Hakkını Helal Et

2008 Kendi Okulumuza Doğru Ozan

2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne? Erdoğan Yaşaran

2012-2013 Kuzey Güney Komiser Şeref

2013-2014 Kayıp Kemal Özdemir

2014-2016, 2019 Diriliş Ertuğrul Gündoğdu Bey

2016 Rengarenk Can

2017 Mehmetçik Kut'ül Amare Süleyman Askeri

2018 Şahin Tepesi Erkan Sarpkaya

2020- Uyanış Büyük Şelçuklu Marcus

Ödüller

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