Uyanış Büyük Selçuklu bitiyor mu? Uyanış Büyük Selçuklu hangi gün, saat kaçta?
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Uyanış Büyük Selçuklu bitiyor mu? Uyanış Büyük Selçuklu hangi gün, saat kaçta?

02.11.2020 23:12 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:16
Uyanış Büyük Selçuklu bitiyor mu? Uyanış Büyük Selçuklu hangi gün, saat kaçta?

Uyanış Büyük Selçuklu bitiyor mu? Uyanış Büyük Selçuklu hangi gün, saat kaçta? Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah'ın hayatını ele alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BİTİYOR MU?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi sezona iddialı giriş yaptı. Reytinglerde istenileni yakalayan dizinim final olup olmayacağı konusunda dizinin yapımcısından herhangi bir açıklama gelmedi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batınilerin devleti yıkmaya yönelik faaliyetlerine son vermenin eşiğine gelen Sencer, bu eşikte zorlu bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır. Batınilerin savlarını halk nazarında çürüten Gazali'yi öldürmekle görevlendirilmiştir. Bu görevin öncesinde bir hücreye kapatılan Sencer, dışarıyla bağlantı kurabilmek için tek şansını kullanıp Turna'ya ulaşmayı denemiştir. Turna, Sencer'in ilaç şişesi içinde gönderdiği pusulayı fark edebilecek midir? Şişedeki not Nizamülmülk'ün eline geçecek midir? Kendisine verilen suikast emrini yerine getirmek zorunda kalan Sencer, elindeki tatar yayını medreseden Nizamülmülk'le birlikte ayrılmakta olan Gazali'nin tam kalbine nişanlar ve tetiği çeker. Kalbine ok saplanan Gazali ölecek midir? Ebulkasım'ın Anadolu'da birliği sağlayabilmek için, aralarında uzlaşmaz bir düşmanlık bulunan Elçin ile evlilik isteğini Melikşah kabul edecek midir? Öte yandan Melikşah'ın elinde tutsak olan Ağabeyi Kılıçarslan'ı kurtarmak isteyen Elçin, amacına ulaşmak için nasıl bir yol izleyecektir? Sencer, Gazali'yi kalbinden vurarak üzerindeki casusluk şüphesinin kalkmasını sağlamıştır. Bu sayede Başdai İbn-i Attaş'la görüşecek olan Sencer, onun kimliğini açığa çıkarıp Batınilerin kirli planlarını deşifre edebilecek ve onların ele geçirmesini sağladığı kutsal emanetleri geri getirip Melikşah'a verdiği sözü tutabilecek midir?

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