Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı yayınlanmadı mı? Bu hafta Uyanış Büyük Selçuklu yok mu? Uyanış Büyük Selçuklu neden yok?

TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili yapımcısından haber geldi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı yayınlanmadı mı? Bu hafta Uyanış Büyük Selçuklu yok mu? Uyanış Büyük Selçuklu neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman?

TRT ekranlarını sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölümü ile 15 Mart günü izleyicisi ile buluştu. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı yayınlanmadı mı? Bu hafta Uyanış Büyük Selçuklu yok mu? Uyanış Büyük Selçuklu neden yok?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU HAFTA YOK MU?

22 Mart Pazartesi günü yayınlanmayacak. Koronavirüs sebebiyle 1 haftalık müsaade istediklerini dizinin yapımcısı Emre Konuk dile getirdi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi TRT 1 ekranlarında! Uyanış: Büyük Selçuklu 15 Şubat Pazartesi günü 25. bölümü ile ekranlara geldi.