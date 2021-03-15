Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm canlı izle! ATV Uyanış Büyük Selçuklu tek parça full izle!
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Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm canlı izle! ATV Uyanış Büyük Selçuklu tek parça full izle!

15.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:28
Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm canlı izle! ATV Uyanış Büyük Selçuklu tek parça full izle!

Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm canlı izle! ATV Uyanış Büyük Selçuklu tek parça full izle!

TRT ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm canlı izle! ATV Uyanış Büyük Selçuklu tek parça full izle!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Melikşah ile arası giderek açılan ve onunla uzlaşmaz bir noktaya varan Tekiş, Melikşah'ı tahttan indirmekle sonuçlanabilecek her yola başvuracaktır. Devletin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal çalkantıyı bahane ederek Selçuklu Devleti'nin kurucu unsuru olan ve belkemiğini oluşturan Türkmen Beylerini Melikşah'a karşı etrafında birlik olmaya çağıracaktır. Şelemzar'da Batıni tüccarlar, ahaliyi kendi batıl yollarına çekmek için harekete geçmişti. Batıni hekimler Darüşşifa'da hızla yuvalanmaya başlamıştı. Faaliyetlerin hızlanmasını isteyen Sabbah, Faysal'a Şelemzar'da bir Batıni medrese kurmasını söylemişti. Şelemzar'da Batınileri giderek güçlenirken; ahalinin arasına karışan Gazali, yasaklı olan Batınilerin Şelemzar'da çoğalmaya başladıklarını anlamıştı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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