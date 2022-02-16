Üvey annesi tarafından asitle gözleri yakılan Afrikalı Eby'den kötü haber

Afrika'da yetimhanede kalan 7 yaşındaki Ebınezer Santos Nhaga (Eby), henüz 2 aylıkken iddiaya göre, psikolojik sorunları olan üvey annesi tarafından yüzüne asit benzeri yanıcı madde dökülerek görme yetisini kaybetti. Bunun üzerine harekete geçen uluslararası yardım kuruluşları, Ebınezer Santos Nhaga'yi göz ameliyatı için Türkiye'ye getirdi. Türkiye'ye getirilen küçük çocuğun ameliyatından kötü haber geldi.

"Bütün göz dokuları yanmış, erimişti"

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ümit Beden, "Eby için bir umut vardı, ışık hissiyatını algılandığını anlatmaya çalışıyordu. Tomografisinde güzel bir göz küresi vardı. Biz de o küreyi açıp çıkarabilip kapakları açıp bir göz ön yüzeyinde ve kapakları yeniden onarabilseydik yapılandırabilseydik daha sonra kornea nakli ya da kornea protezi için hazırlamış olacaktık. ve hasta görmeye başlayacaktı. Dediğimiz gibi yaptık, kapakları çok güzel açtık yoğun bir scalv hasar dokusu vardı. Göz daha da arkada kalmıştı. Dokuları serbestleştirdik. Göz sağlam olarak karşımıza çıktı fakat o kadar hasarlı bir göz çıktı ki herhangi bir nakil ya da protez şansı olmadığına karar verdik. Bütün göz dokuları yanmış, erimişti." dedi.

"Maalesef biraz umudumuz vardı"

Prof. Dr. Beden, "Bir çalışan işleyen gözden ziyade bir su balonu gibi, kistik göz dediğimiz bir yapıya dönüşmüştü. O yüzden daha sonraki ameliyatlar için şimdilik şansı olmayacağına karar verip tekrar geri kapattık. Maalesef biraz umudumuz vardı ama önünde olmadığını gördük." iadelerini kullandı.