Utah Jazz - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Utah Jazz - Detroit Pistons karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Utah Jazz - Detroit Pistonsı maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Utah Jazz - Detroit Pistons maçı gerçekleşecek. Peki, Utah Jazz - Detroit Pistons maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

UTAH JAZZ - DETROİT PİSTONS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Utah Jazz - Detroit Pistons maçı, Phoenix'da Talking Stick Resort Arena'da oynanacak. Utah Jazz - Detroit Pistons maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

UTAH JAZZ - DETROİT PİSTONS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 3 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Indiana Pacers - Memphis Grizzlies maçı, Türkiye saatiyle 06:00'de başlayacak.