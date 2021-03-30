Utah Jazz - Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
NBA maçında bugün Utah Jazz - Cleveland Cavaliers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Utah Jazz - Cleveland Cavaliers maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Utah Jazz - Cleveland Cavaliers maçı gerçekleşecek. Peki, Utah Jazz - Cleveland Cavaliers hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!
UTAH JAZZ - CLEVELAND CAVALİERS MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, Utah Jazz - Cleveland Cavaliers maçı, Salt Lake City'da Vivint Smart Home Arena'da oynanacak. Utah Jazz - Cleveland Cavaliers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
UTAH JAZZ - CLEVELAND CAVALİERS MAÇI SAAT KAÇTA?
NBA heyecanında 30 Mart Salı günü oynanacak Utah Jazz - Cleveland Cavaliers maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.