Usta sanatçı Zihni Göktay, gençlere oyunculuk tavsiyeleri verdi

20.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:47

sanat sezonu kapsamında düzenlenen 'Sahnede Bir Ömür' söyleşilerine konuk olan "Darulbedayi"nin usta şanatçısı Zihni Göktay, genç tiyatroculara tavsiyelerde bulundu.

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi Koordinatörü İlknur Demir'in yaptığı programa, usta sanatçı Zihni Göktay, akademi eğitmenleri ve öğrencileri ile tiyatrosever katıldı.

İŞİNİZİ, EŞİNİZİ, AŞINIZI DOĞRU SEÇİN

Tiyatronun insana insanı anlatan bir sanat dalı olduğunu belirten Zihni Göktay, "İyi bir tiyatrocu olmak istiyorsanız çok oyun seyredin ve alanınızda çıkan mecmuaları mutlaka takip edin" dedi. Oyunculuğa babasının teşvikiyle 7 yaşında başlayan Göktay, Türk tiyatrosunun önemli isimleri Muhsin Ertuğrul, Vasfi Rıza Zorlu, İsmail Dümbüllü ve Muammer Karaca ile tanıştıktan sonra hayatının dönüm noktasını yaşadığını belirtti. Tiyatro kariyeri düşünen genç öğrencilere, "Öncelikle şu üç şeyi doğru seçin; işinizi, eşinizi ve aşınızı. Eğer işinizi seçtiyseniz gerisi kendiliğinden gelir. İyi bir tiyatrocu olmak istiyorsanız çok oyun seyredin ve alanınızda çıkan mecmuaları mutlaka takip edin" tavsiyelerinde bulundu. Başakşehirli tiyatro severlerin sorularını da cevaplandıran usta sanatçı Zihni Göktay, daha sonra Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi öğrencilerine kurs bitirme sertifikası verdi. Program usta sanatçıya çiçek takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: DHA