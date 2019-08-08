Usta sanatçı Gönül Yazar'dan aşk itirafı: 1 aydır hayatımda biri var

08.08.2019 12:20

82 yaşındaki usta şarkıcı Gönül Yazar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalar yapan Gönül Yazar, 1 aydır hayatında birisinin olduğunu söyledi.

"HAYATIMDA BİRİ VAR"

Sunucularla sohbet eden Gönül Yazar, "21 yıldır hayatımda kimse yoktu. Bir aydır hayatımda biri var. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var." dedi.

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Yazar, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi. Taş Bebek Gönül Yazar, hayatında olan kişinin ismini ise açıklamadı.