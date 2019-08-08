Usta sanatçı Gönül Yazar'dan aşk itirafı: 1 aydır hayatımda biri var

Usta sanatçı Gönül Yazar'dan aşk itirafı: 1 aydır hayatımda biri var

Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, katıldığı canlı yayında hayatında biri olduğunu ve aralarında yaş farkı olduğunu itiraf etti.

08.08.2019 12:20
Usta sanatçı Gönül Yazar'dan aşk itirafı: 1 aydır hayatımda biri var

82 yaşındaki usta şarkıcı Gönül Yazar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalar yapan Gönül Yazar, 1 aydır hayatında birisinin olduğunu söyledi.

"HAYATIMDA BİRİ VAR"

Sunucularla sohbet eden Gönül Yazar, "21 yıldır hayatımda kimse yoktu. Bir aydır hayatımda biri var. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var." dedi.

"EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Yazar, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna ise, "Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi. Taş Bebek Gönül Yazar, hayatında olan kişinin ismini ise açıklamadı.

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YORUMLAR (4)

  • MUŞLU:
    82 yaşına gelmişsin saçların aydınlanmış (Beyazlamış) sen hala karanlıklar içerisindesin. Bu saatten sonra aşık olsan ne olur , aşık olmazsan ne olur.
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  • : )):
    hangi duygularle seviyorsun ? annelik duyguları ilemş? git Allah olsun yoldaşın, kutsaol topraklarada gez. paran zamanın imkanın ve sağlığın yerinde ise. . . aşk meşk ne yahu ? belliki biri para için o duygusal boşluğu kapatıyor, rol çekiyor. . .
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  • SEZAR:
    Ah gönül abla ah bir zamanlar neydin sana aşıkdım.hep seni takip ederdim güzel kadındın be ......
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