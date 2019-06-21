Usta oyuncunun bu sahneleri çok konuşulacak!

Yapımını Juli Sanat'ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın, senaryosunu Cüneyt İnay'ın üstlendiği, Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Sinan Bengier, Suzan Aksoy ve Gülhan Tekin'in kadrosunda yer aldığı komedi filmi "Geçmiş Olsun"28 Haziran'da vizyona giriyor.

İnsanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallelinin yaşadığı büyük değişimi konu alan filmde, Aksoy mahallenin sevilen ablası Gülsün'e hayat veriyor. Dünya nüfusunu tehdit eden ve yokluklara neden olan virüsün yayılmasıyla Gülsün abla'nın geçirdiği büyük değişim filmde seyirciyi kahkahaya boğacak.

MOTORSİKLET KULLANDI!

62 yaşındaki Aksoy, Geçmiş Olsun'da adeta gençlere taş çıkartarak motosiklet kullandı. Gülsün ablanın değişimi için filmde çok farklı bir imaja da bürünen oyuncu şimdiye dek canlandırdığı karakterlerin dışına ilk kez çıktı. Sıra dışı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyircisini kahkahaya boğacak olan filmde Suzan Aksoy'un sahneleri seyirciyi hem çok şaşırtacak hem de çok güldürecek.

Filmin konusu: Küçük bir mahallede küçük insanlar, o küçücük dünyalarında yaşayıp giderken normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Saffet sevdiği kız Tuğba'ya kavuşmak için her şeyi yapar, sonunda Tuğba'nın kalbini kazanır, fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık'ın vahim bir ahmaklığı sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Saffet, Tuğba'nın aşkından komayı da atlatır, 3 yıl sonra uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba'ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Dünyaya giren bir virüs insanların neredeyse tamamını yok etmiştir. Dünya üzerinde çok az insan kalmıştır. Saffet, Tuğba'nın yaşadığını öğrenir ve kayınçosu Tarık ile birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar.

Kaynak: Bültenler