Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti
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Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti

13.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:35
Usta oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı. Usta oyuncunun ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

ACI DETAY

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rasim Öztekin için üzüntüsünü dile getiren Levent Niş'in paylaşımı dikkat çekti. Rasim Öztekin'e veda eden Niş, "Sahne arkadaşım, Cunda dostum içimizi yaktın. Derler ya 'sözün bittiği yer' ışıklarda uyu." mesajını paylaşmıştı.

LEVENT NİŞ KİMDİR

1957 Yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Devlet Tiyatro sanatçısı ve oyuncusu Sevinç Niş ile evli ve iki erkek çocuk babası Levent Niş, 1976 Yılında Ankara Devlet Konservatuarı, Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu olan oyuncu, daha sonra Ankara ve İstanbul'da devam ettiği 40 yıllık mesleği boyunca birçok tiyatro oyununda ve Yahşi Batı filminde rol aldı.

Filmler ve diziler; Yahşi Batı Sinema Filmi 2009, Şebeke (Baba) TV Programı 2012, Cennet Mahallesi, Beybaba, Fikrinin İnce Hastalığı, Yeşil Miras, Duvardaki Kan, TV Dizisi 1986...

Kaynak: Hürriyet

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