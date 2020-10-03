Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu

03.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:49

TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Yedi sezondur izleyicisiyle buluşan Seksenler, sekizinci sezonunda başarılı oyuncu Özlem Tokaslan'ı kadrosuna kattı.

Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Rasim Öztekin ,Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak.

HEM EVİ HEM MAHALLEYİ KARIŞTIRIYOR

Fehmi'nin hiç kimsenin bilmediği, yıllardır küs olduğu kız kardeşi çıkagelir. Neden geldiği ve Fehmi ile neden bunca yıldır küs oldukları bilinmeyen Melahat, sadece evin içinde değil mahallede de ortalığı karıştırır. Bu nedenle kendisine mahalleli ve ailesi Mikser Melahat demektedir. Özellikle Rukiye, Mikser Melahat ile aynı evde yaşamaya zorlansa da, Fehmi'nin kardeşi olduğu için idare etmeye çalışır. Ancak bu süreçte arada kalan ve en çok zorlanan hep Fehmi olur.

Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu

DİLLERE DESTAN AŞK YAŞANACAK

Fehmi, Rukiye ve Melahat arasında yaşananlar bir birinden komik anlara sahne olacaktır. Öte yandan Mikser Melahat'in genç güzel kızı ve Çınaraltı mahallesinden bir gencin yaşayacağı dillere destan aşk, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu
Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu
Haber Yorumları (1)
HAYLAZ7367: Yıllar önce diziyi çıkmaza sokanlar, bu kez çıkmazdan çıkarmaya çalışıyorlar, onlarda biliyor olmayacağını fakat umurlarında da değil galiba, nasıl olsa tıkır tıkır alıyorlar mangırları. Senaryoda ki saçmalıklar kimin umrunda..
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