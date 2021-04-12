Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti

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Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti

The Sopranos dizisinin efsane karakteri Tony Soprano'nun babası Johnny'yi canlandıran Joseph Siravo'nun hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini de aktör Garry Pastore duyurdu.

Uzun süredir kanserle mücadele eden 65 yaşındaki Joseph Siravo'nun ölüm haberi Aktör Garry Pastore tarafından açıklandı. Pastore paylaşımında "Huzur içinde uyu arkadaşım, müthiş bir savaş verdin, seni özleyeceğim, öbür tarafta görüşürüz. O gerçek bir centilmendi, onunla karşılıklı bir bağ ve samimiyet bulduğum için çok şanslıyım. Oyunculuk onun için her zaman bir bir tutku olmuştur. Böyle bir dünyada gerçek arkadaşlar bulmak zordur. Ben, Joe, Michael Rispoli ve Jimmy Gandolfini hep birbirimizi destekledik" dedi.

"HUZUR İÇİNDE VEFAT ETTİ"

Siravo'nun kızı Allegra Okarmus ise "Sevgili babam bu sabah ağaç evinde huzur içinde vefat ettiğinde yanındaydım. Bu kadar yoğun bir şekilde sevildiğimiz için ikimiz de çok şanslıyız" diye yazdı.

Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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