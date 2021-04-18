Son dakika: Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Mahsun Kırmızıgül paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti.

Mahsun Kırmızıgül paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşerimi kaybettik. Ah Erol baba ah... Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Uzun zamandır tedavi gören usta oyuncu en son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp 'iyi ki varsınız' mesajını paylaşmıştı.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Erol Demiröz, 29 Temmuz 1940 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne giren Erol Demiröz, daha sonra 1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. İşte, Erol Demiröz'ün rol aldığı dizi ve film projeleri;

Mucize 2: Aşk (Muhtar Davut)

Vezir Parmağı (Vezir)

Elma Kokusu

Sadece Sen (Ziya)

Mucize (Muhtar Davut )

Babalar ve Evlatlar (Tahsin)

Hayat Devam Ediyor 2. Sezon

Kasaba (Dede)

Hayatın Tuzu (Salman)

Güneşi Gördüm (Haydar)

Acı (Dede)

Son Cellat (Cellat Başı)

Beyaz Melek (Laz İlhan)

Çinliler Geliyor (Hacı)

Hayalet (Radyocu Şefik)

Balans ve Manevra (Nihat)

Mektup (Kahya)

Avcı

Kurtuluş (Gazi Çavuş)

Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

Saygılar Bizden (Hakim Hamdi Bey)

Ölürayak (Semih)

İkili Oyunlar (İbiş/Bay Godot)

Tecelli (Bilal İnci Seslendirmesi)

Can Şenliği (Hikayeci Mahmut Ağa)

Gömlek (Mürsel Dayı)

El Kapıları (Halil Emmi)

Düttürü Dünya (Çakmakçı)

Dudaktan Kalbe (Şemi Dede)

Çark (Alamancı Recep)

Ya Benimsin ya Toprağın (Sümer Tilmaç Seslendirmesi)

72. Koğuş (Gariban Mahkumlardan Cemal)

Bir Avuç Cennet (Demiryolu Ustası)

Hakkari'de Bir Mevsim (Ramazan)

Yılanı Öldürseler (Köyün Delisi Kerim)

At (Hamuş)

Gül Hasan (Ünal)

Bereketli Topraklar Üzerinde (Harman Ustası)

Sürü (Necirvan)

Kaynak: Hürriyet