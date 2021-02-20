Üst geçitten atlayarak canına kıyan adamın intihar maili kafa karıştırdı! Zorla belge imzalatılmış
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Üst geçitten atlayarak canına kıyan adamın intihar maili kafa karıştırdı! Zorla belge imzalatılmış

20.02.2021 00:16 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:34

Edirnekapı üst geçitten kendisini otoyola atarak intihar eden adamın ölmeden bir gün önce sevdiklerine 'Elveda' başlıklı bir mail gönderdiği ortaya çıktı. Mailde, kendisine zorla bir belge imzalatıldığını ve bu nedenle ölmek zorunda olduğunu anlatan adamın annesi, oğlunun ölümünde sorumluluğu bulunanların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde Edirnekapı D-100 Karayolu'nda 39 yaşındaki Gürkan S. isimli şahıs, bir süre üst geçitte bekledikten sonra kendisini yola attı. O sırada yoldan geçen otomobilin üzerine düşerek savrulan adam hayatını kaybetti.

AİLESİNE 'ELVEDA' BAŞLIKLI MAİL GÖNDERMİŞ

İntihar eden şahsın annesi durumu öğrendikten sonra sinir krizi geçirdi. Gürkan S.'nin neden intihar ettiğini anlamaya çalışan acılı aile, yaptıkları araştırmada Gürkan S.'nin 'Elveda' başlıklı bir mail gönderdiğini fark etti.

ARKADAŞI BEYAZ BİR KAĞIDA İMZA ATTIRMIŞ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Gürkan S. mailde, iş yerinden bir arkadaşının kendisine beyaz bir kağıda imza attırdığını yazdı. Aktarılana göre şahıs bu süreçten sonra ölmeye karar verdi ve intihar etti.

ANNE İŞ YERİNDEKİ ÇALIŞANIN SORUMLU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mailde yazanları gören anne Hatice S. ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Oğlunun hayata bağlı biri olduğunu belirten acılı anne, mail sonrası oğlunun intihara teşvik edildiğini, mailde işaret ettiği çalışanın oğlunun ölümünden sorumlu olduğunu ileri sürdü.

"YARADANIN BANA SUNDUĞU BU CANI HAK ETMİYORUM"

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mail incelemeye alınırken, Gürkan S. mailde "Ne yazık ki yapılmaması gereken hatalar yaptım bu hatalar ölüm ile sonuçlanacaktır. Yaradanın bana sunduğu bu canı hak etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

Genç adamın ölmeden önce attığı mail, savcılıkça soruşturulacak.

Üst geçitten atlayarak canına kıyan adamın intihar maili kafa karıştırdı! Zorla belge imzalatılmış
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