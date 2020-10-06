Üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kız, intihara kalkıştı
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Üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kız, intihara kalkıştı

06.10.2020 23:56 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:09
Üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kız, intihara kalkıştı

Kocaeli'de, üst geçidin korkuluklarına çıkan 23 yaşındaki genç kız, ailevi sorunları nedeniyle intihara kalkıştı. Genç kız, 40 dakika süren görüşmelerin ardından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üst geçidin korkuluklarına çıkan Tuba A. (23), intihara kalkıştı. D-100 yolu ulaşıma kapatılırken, polis, genç kızı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, akşam saatlerinde D-100 yolu Körfez Yeni Yalı Mahallesi Kahveler Durağı mevkiindeki üst geçitte meydana geldi. Korkulukların gerisine geçen genç kızı görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar yan yola yönlendirildi.

İKNA ÇALIŞMALARI 40 DAKİKA SÜRDÜ

İtfaiye ekipleri genç kızın atlama ihtimaline karşı üst geçidin altında hava yatağını açtı. Ailevi sorunları nedeniyle intihar etmek isteyen Tuba A. yaklaşık 40 dakika süren görüşmelerin ardından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Genç kız, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kız, intihara kalkıştı
Üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kız, intihara kalkıştı
Üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kız, intihara kalkıştı
Üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kız, intihara kalkıştı
Üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kız, intihara kalkıştı
Üst geçidin korkuluklarına çıkan genç kız, intihara kalkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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