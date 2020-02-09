Üsküdar'da yangın
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Üsküdar'da yangın

Üsküdar Koşuyolu'nda bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:16
Üsküdar'da yangın

'nda bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 16.00 sıralarında Kalfa Çeşmesi Sokağı'ndaki restoranın çatı katında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki iki restoranın da çatı katlarında sıçradı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları itfaiyeyi çağırarak yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Binalarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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: Üsküdar'da yangın
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