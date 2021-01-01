Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu
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Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu

01.01.2021 07:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 08:05
Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu

Üsküdar'da yalnız yaşadığı öğrenilen bir genç, yaşadığı apartmanın önünde ölü bulundu.

Üsküdar'da yalnız yaşadığı öğrenilen bir genç, yaşadığı apartmanın önünde ölü bulundu. Talihsiz gencin cansız bedenini devriye gezen gece bekçileri buldu.

Olay saat 04.15 sıralarında Valide-i Atik Mahallesi Eski Toptaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen gece bekçileri, Eski Toptaşı Caddesi'nden geçerken yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Gece bekçileri yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce derhal sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kimliğini tespit etmek için apartmanda oturanlar teşhise çağırıldı ancak hiç kimse genç adamı tanımadı. Yapılan araştırmada sokakta ölü bulunan kişinin 24 yaşındaki Ali Deniz Tevke olduğu ve önünde cesedinin bulunduğu binanın dördüncü katında oturduğu tespit edildi.

Yalnız yaşadığı anlaşılan Tevke'nin kilitli olan dairesine çilingir yardımı ile giren polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Genç adama ait olduğu düşünülen cep telefonu ve bilgisayar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali Deniz Tevke'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

 


- Okur
Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu
Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu
Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu
Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu
Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu
Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKURYılmaz OKUR

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