Üsküdar'da sahilde izinsiz kesilen ağaçların yerine yenileri dikildi

Üsküdar Salacak sahilindeki parkta izinsiz kesilen ağaçların yerine yetişkin 4 çınar dikildi.

Üsküdar Salacak sahilindeki parkta izinsiz kesilen ağaçların yerine yetişkin 4 çınar dikildi.

Üsküdar Belediyesince yapılan ağaç dikme etkinliğine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Vefa Destek Grubu üyeleri ile çevre sakinleri katıldı.

Kaymakam Demiryürek, ağaçların kesilmesiyle ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Pandemi sürecinde görev yapan Vefa Destek Grubu arasındaki yaşlıların, ağaç dikmek için kendilerine başvurduğunu ifade eden Demiryürek, parktaki ağaçların kesilmesi üzerine de bu gruptaki yaşlılarla birlikte yeni çınarlar dikildiğini ifade etti.

Hilmi Türkmen de ağaçların neden kesildiğinin bilinmediğini belirterek, "Şüpheliler yargıya teslim edildi. İçimiz yanıyor. Bu güzel sahildeki yetişen ağaçları kesmek hangi akla mantığa sığar anlamak mümkün değil. Belediye ve kaymakamlığımız ile çınarlarımız dediğimiz büyüklerimizle birlikte kesilen ağaçların yerine 4 çınar diktik. Ağaçlar sayesinde sahilimiz eski görünümüne kavuşacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz