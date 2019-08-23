Üsküdar'da "E-Spor Festivali" başladı
FLASH HABER: Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı

Üsküdar'da "E-Spor Festivali" başladı

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "E-Spor Festivali" başladı.

23.08.2019 12:40
Üsküdar'da

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "E-Spor Festivali" başladı.

Sosyal medyada "Tonbalıklımakarna" adıyla tanınan espor spikeri Christopher Leo Willekens'ın sunumuyla önde gelen espor takımlarından Galakticos ile oyun dünyasının influencerları Elwind, Thaldrin, Trix ve Duygu Köseoğlu'nun katılımıyla düzenlenen festivalde, katılımcılar kıyasıya yarışıyor.

Turnuvalara katılan espor tutkunları, organizasyonun heyecan verici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et