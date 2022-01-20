İşçileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Uşak'ta işçileri taşıyan servis minibüsüyle tırın çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta işçileri taşıyan servis minibüsüyle tırın çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda İ.Y'nin kullandığı 64 LS 527 plakalı işçileri taşıyan minibüs, M.K. yönetimindeki 64 ABY 192 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.