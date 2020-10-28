Uşak'ta evin bahçesine giren minibüs devrildi
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Uşak'ta evin bahçesine giren minibüs devrildi

28.10.2020 02:51 | Son Güncelleme: 28.10.2020 02:54
Uşak'ta evin bahçesine giren minibüs devrildi

Uşak'ta tek katlı bir evin bahçesine devrilen minibüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Uşak'ta tek katlı bir evin bahçesine devrilen minibüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 64 KK 935 plakalı bir minibüs, Elmalıdere Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesine girdi.

Devrilen minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, evde oğluyla birlikte yaşayan 85 yaşındaki Sultan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyudukları sırada büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Evden dışarı çıkınca arabayı görüp korktuğunu anlatan Yıldırım, sürücünün aracı bırakıp gittiğini iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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