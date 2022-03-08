Uşak Belediye Başkanı Çakın, kadın taksiciyle şehir turu yaptı

UŞAK (AA) - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentte ticari taksi sürücülüğü yapan Sema Gökçeoğlu'nun taksisiyle şehir turu yaptı.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Çakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Köme Mahallesi'ndeki bir durakta ticari taksi sürücülüğü yapan Sema Gökçeoğlu'nu ziyaret etti.

Burada Gökçeoğlu'nun gününü kutlayarak çiçek takdim eden Çakın, daha sonra da Gökçeoğlu'nun sürücülüğünü yaptığı ticari taksiyle şehir turuna çıktı.

Gökçeoğlu'yla takside sohbet eden Çakın, onun mesleğe başlama hikayesini dinledi.

Eşinin de taksicilik yaptığını söyleyen Gökçeoğlu, geceleri eşi ve oğlunun çalıştığını, gündüzleri ise kendisinin çalıştığını söyledi.

Kentte kadınlara yönelik yürütülen projeleri Gökçeoğlu'na anlatan Çakın, taksiyle kadınlara yönelik birçok kurs ve eğitimin yapıldığı Aybey Mahallesi'ndeki Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi'ne gitti.

Burası hakkında Gökçeoğlu'na bilgi veren Çakın, daha sonrada Kadın Koordinasyon Merkezi'nin yapılacağı alanı Gökçeoğlu'na gösterdi.

Kadınların ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturabilmesi için kurulacak Zümra Kadın Kooperatifinden de bahseden Çakın sonrasında ise Atapark bölgesi ve Gazi Bulvarı'ndan Uşak Belediyesi hizmet binasına geçti.

Yolculuğun sonunda Mehmet Çakın, Sema Gökçeoğlu'na teşekkür edip, çalışma hayatında başarı diledi.

Uşak Belediyesinin her zaman kadınların yanında olduğunu vurgulayan Çakın, Gökçeoğlu'na emniyet kemerini sürekli takması konusunda da uyarıda bulundu.

Gökçeoğlu ise "Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Benimle, taksimle gezdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Her zaman beklerim. Belediyenin sonuna kadar arkamızda olduğunu biliyoruz. Büyük bir destekçimizsiniz." ifadelerini kullandı.