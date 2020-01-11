: Uşak 3 aydır kayıptı, cesedi toprağa gömülü bulundu

11.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:55

3 aydır kayıptı, cesedi toprağa gömülü bulundu

UŞAK'ta 3 aydır kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Mustafa Özkaya'nın cesedi, ormanlık alana gömülü halde bulundu.

Kendisinden 3 aydır haber alınamayan Mustafa Özkaya için yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Arama başlatan güvenlik güçleri, Özkaya'yı geçen zamana rağmen bulamadı. Bu sabah güvenlik güçlerine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ihbar geldi. Merkeze bağlı Aşağı Karacahisar Köyü yakınlarındaki ormanlık alana, Özkaya'nın cesedinin gömüldüğü ihbar edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Çatalyol mevkisinde yaptıkları kazı çalışmasında, Mustafa Özkaya'nın çürümüş cesedini buldu. Mustafa Özkaya'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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