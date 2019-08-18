Urla'da orman yangını (1)
İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
18.08.2019 16:20
İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler hemen harekete geçti.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın, orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söyledi.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın, orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söyledi.
Kaynak: DHA