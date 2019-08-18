Urla'da orman yangını (1)

Urla'da orman yangını (1)

İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

18.08.2019 16:20
Urla'da orman yangını (1)
İZMİR'in Urla ilçesinde bulunan Demircili Köyü civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler hemen harekete geçti.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın, orman yangınlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını söyledi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et