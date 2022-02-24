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Urla'da KADES uygulaması tanıtıldı

AA, Göksel Kayseri - Güncel
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Urla'da KADES uygulaması tanıtıldı

Urla polisi Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

URLA, İZMİR (AA) - Urla polisi Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıttı.

Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kadın haklarının korunması ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla katılımcılara KADES uygulaması anlatıldı.

Programda ayrıca KADES ihbarlarının en hızlı şekilde emniyet birimlerine ulaşması amacıyla 250 kişinin telefonlarına KADES uygulamasının kurulumu yapıldı.

Urla İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan, KADES uygulaması sayesinde kadınların herhangi bir tehdit anında bir dokunuşla kolluk birimlerine ulaşabildiğini belirtti.

AA / Göksel Kayseri - Güncel

KADES, Urla, Güncel, Haberler

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