MUĞLA (İHA) - Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti

MUĞLA Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen yağışların ardından Köyceğiz Gölü taştı. Gölün taşması ile birlikte bölgede bulunan bazı domates seraları da sular altında kaldı. Seralarına ulaşmak isteyen üreticiler ise kayığa binerek kürek çekti.

Muğla genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınlar yaşanırken, bir çok ev ve işyerlerini su bastı. Köyceğiz ilçesinde bulunan Köyceğiz Gölü'nün de yaklaşık 2 metre yükselerek taşması ile birlikte ilçe genelinde su tahliye çalışmaları başlatıldı. Meydana gelen taşkın sebebiyle birçok işyeri ve evde su baskını yaşanırken, taşkından üreticiler de etkilendi. Gölün taşması ile birlikte bölgenin önemli tarım ürünlerinden olan domates seraları da sular altında kaldı.

Sular altında kalan seralarını kontrol etmek isteyen üreticiler seralarına kayık yardımıyla ulaştı. Kayığa binerek kürek çekmeye başlayan üreticileri görenler ise şaşkınlığını gizleyemezken, üreticiler seralarda meydana gelen zararların en aza indirilmesi için yetkililerden destek istedi.

İhlas Haber Ajansı / Osman Acar - Son Dakika Haberleri

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