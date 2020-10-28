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Üreten belediye, Samsun Büyükşehir

28.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:04
Üreten belediye, Samsun Büyükşehir

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı bulunan birimler, Türkiye'ye örnek olacak nitelikte üretimlere imza atıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı bulunan birimler, Türkiye'ye örnek olacak nitelikte üretimlere imza atıyor.

Karla mücadelede kullanılan solüsyon üretiminden, kent mobilyalarına, araç lastik kaplamalarından, mobilya üretimine kadar birçok ihtiyaca cevap veren Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda Saathane Meydanı'nda yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılan tarihi kalıntıların etrafına yerleştirilecek olan çitlerin de imalatını yapıyor.

Yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi kalıntıların vatandaşlar tarafından canlı canlı izlenebilmesini amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi kalıntıların etrafına demir çitler yerleştirecek. Makine İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından üretimine başlanan çitlerin malzeme seçimi ve imalatı tamamen tarihi dokuyu yansıtarak 120 santimetre boyunda ve 60 tane olacak şekilde hazırlanıyor. Bir günde 20 çitin imalatını yapan Makine İkmal Daire Başkanlığı kent için gerekli olan birçok malzemeyi kendisi bünyesinde üreterek hem belediye bütçesinin yatırımlara dönüşmesini sağlıyor hem de yaptığı tasarruf ile dikkat çekiyor.

Belediye olarak her alanda üreten bir anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Makine İkmal Daire Başkanlığı'na bağlı tüm birimlerimiz Türkiye'ye örnek olacak nitelikte üretimlere imza atıyor. Yaptığımız tüm bu çalışmalar ile tasarruf elde ederek bütçemizin yatırımlara dönüşmesini sağlıyoruz. Bu amaçla çalıştığımız alanlardan biri de Saathane Meydanı. Burada ağustos ayında Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından çevre düzenleme projesinin onaylanması ile çalışmalarımız başlamıştı ve şu an tüm hızıyla sürüyor. Orada yapılan kazılarda geçmişe ait kalıntılar ortaya çıkmıştı. Bu tarihi kalıntıları vatandaşlarımız dışarıdan baktıklarında canlı canlı görebilecek. Çevre düzenleme çalışmaları sonrası kalıntıların etrafı çitle çevrilecek. Çitler de şu anda yine belediyemiz bünyesinde hazırlanıyor. Makine İkmal Daire Başkanlığımız tarafından imalatı yapılan çitler malzeme seçiminden işçiliğine kadar tamamen geçmişi yansıtacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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