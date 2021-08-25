Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği, bebek planlayan çiftlere Kovid-19 aşılarını yaptırmalarını önerdi
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Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği, bebek planlayan çiftlere Kovid-19 aşılarını yaptırmalarını önerdi

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği, bebek planlayan çiftlere Kovid-19 aşılarını yaptırmalarını önerdi
Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM), bebek planlayan çiftlere Kovid-19 aşılarını yaptırmaları önerisinde bulundu.

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM), bebek planlayan çiftlere Kovid-19 aşılarını yaptırmaları önerisinde bulundu.

TSRM Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, dünyada ve Türkiye'de artan delta varyantı nedeniyle Kovid-19'a bağlı yoğun bakım ihtiyacı olan hasta ve ölüm sayılarında artış yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada sosyal mesafenin korunması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi dışında aşı programlarına uyulmasının hem toplum bağışıklığının sağlanması hem de delta varyantına bağlı kayıpların önlenmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Gebelikte ağır hastalık oranı daha yüksek olmakta

Dünya Sağlık Örgütü'nün Haziran-2021 verilerine göre gebelerde Kovid-19 hastalığının daha şiddetli seyredebildiği belirtilen açıklamada, "Gebelikte Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye başvurular artmakta ve ağır hastalık oranı daha yüksek olmaktadır. Erken doğum ve ölü doğum oranları Kovid-19 geçiren gebelerde iki kat daha yüksektir. Ülkemizde de yaygın olarak görülmeye başlayan Kovid-19 delta varyantının daha da bulaşıcı olması nedeniyle gebe kalmayı planlayan tüm kadınlara gebe kalmadan önce iki doz aşı yaptırmaları önemle tavsiye edilmektedir." denildi.

Gebelik sırasında yapılan Kovid-19 aşılarına bağlı önemli sorun tespit edilmediği aktarılan açıklamada, Kovid-19 aşılarının erkek veya kadınlarda kısırlık yaptığına dair en ufak bir şüphe ortaya çıkmadığı, bu aşıların sperm sayılarını azaltmadığı ve kadınlarda toplanan yumurta sayısı ve embriyo gelişimini de etkilemediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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