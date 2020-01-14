Üreme programı kapsamında türünü kurtaran dev kaplumbağa Diego 'emekliye ayrıldı'

14.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:09

Yüksek libidosu sayesinde üreme programına seçilen ve türünü yok olmaktan kurtaran dev kaplumbağa Diego 'emekliye ayrıldı.'



Yalnızca Galapagos Adaları'nda bulunan Chelonoidis hoodensis türünden olan Diego, diğer 14 erkek kaplumbağa ile birlikte yıllardır Santa Cruz adasındaki Fausto Llerena Kaplumbağa Merkezi'nde bir üreme programındaydı. Euronews.com'da Görüntüle