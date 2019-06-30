Üreğil Millet Bahçesi'ne ziyaretçi akını

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Üreğil Millet Bahçesi'nin yaz ayında çok sayıda ziyaretçi aldığını bildirdi.

Mamak Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, yaz aylarının gelmesiyle özellikle hafta sonu Mamak'tan ve ilçe dışından binlerce vatandaşın 250 bin metrekarelik Üreğil Millet Bahçesi'ne geldiğini belirtti.

Millet bahçesinin piknik alanlarının yanı sıra göletleri ile eşsiz bir manzara sunduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:

"7'den 70'e her yaş gurubuna hitap eden millet bahçesinde çocuklar da doğayla iç içe hazırlanan oyun alanları ve bisiklet yollarında gönüllerince eğleniyor. Üreğil Millet Bahçesi yeşili ve bol oksijeniyle Ankara'ya yeni bir renk katıyor. Doğanın bütün tonlarının buluştuğu bu özel adres hem Mamak'ın hem de Ankara'nın sosyal yaşamına farklı bir boyut kazandırdı. Şehrin temposundan uzaklaşmak isteyenlerin, ailelerin, birlikte vakit geçirmek isteyenlerin önerdiği yerlerden biri olan millet bahçemize herkesi davet ediyoruz."

Kaynak: AA